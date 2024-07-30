Дроны-агрономы появились в России

В России появилось устройство для оценки состояния почвы и контроля за ростом и развитием растений. Оно было разработано учеными Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ), передает РИА Новости.

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В университете отметили, что благодаря разработке эффективность точного земледелия и продуктивность посевов существенно покусится. Космические технические устройства, используемые аграриями, не позволяют определять физико-химические параметры почвы в районе корневой системы растений, подчеркнули в пресс-службе. Кроме того, их использование приводит к существенным экономическим затратам.

По словам ректора СКФУ Дмитрия Беспалова, «агротехнологии уже давно перешли на уровень цифровых, что дает новый потенциал для оптимизации процессов в сельском хозяйстве». Группе ученых СКФУ удалось разработать метод точечного анализа физико-химических свойств почвы в области корневой системы растений (0,3 - 0,6 м).

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