Apple выпустила бета-версию iOS 18.1 со встроенным ИИ

Apple выпустила бета-версию iOS 18.1 для разработчиков, в которой появилась фирменная система на базе искусственного интеллекта Apple Intelligence. ИИ-функции доступны только владельцам iPhone 15 Pro и Pro Max, сообщает портал 9to5Mac.

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Для доступа к обновлению необходимо быть участником программы бета-тестирования, а чтобы получить доступ к нейросетям, записаться в лист ожидания в настройках устройства. На одобрение заявки в среднем требуется несколько часов.

Среди новых функций — приоритезация писем в почте, где особо важные письма могут содержать даты и призывы к действию. Кроме того, в предпоказе писем теперь показывается краткий пересказ вместо первых строк текста.

Был улучшен поиск по фотографиям: система может обрабатывать запросы и подбирать соответствующие снимки. Также доступен «умный» поиск по видео, где нейросеть находит запрашиваемый фрагмент и открывает его.

Кроме того, нейросети в Apple Intelligence умеют пересказывать тексты, проверять их на ошибки, переписывать по запросу в разных стилях.

Голосовой помощник Siri стал «умнее». Теперь ассистент лучше понимает голосовые команды, в которых пользователь запинается, и может отвечать на вопросы об использовании устройств и сервисов Apple. Также Siri научилась распознавать связь между запросами, например, можно сначала попросить занести встречу в календарь, а затем настроить напоминание без уточнения деталей.

На данный момент в Apple Intelligence не появились генератор изображений и эмодзи, инструмент для удаления посторонних объектов с фото и интеграция с ChatGPT. Siri также пока не может выполнять действия сторонних в приложениях за пользователя.

Кроме iOS 18.1, разработчикам стали доступны бета-версии iPadOS 18.1 и macOS Sequoia 15.1. Для поддержки в них Apple Intelligence требуется устройство с чипом M1 или новее.