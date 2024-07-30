Сервис Boosty попросили запретить в РФ

Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ попросили запретить Boosty в РФ, а также завести уголовные дела на руководство площадки за дискредитацию Вооруженных сил РФ и спонсирование украинской армии. Как сообщает Telegram-канал Mash, заявление подал глава общественной организации «Армия защитников Отечества» Иван Отраковский.

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Причиной обращения стал массовый бан военно-патриотических блогеров и военкоров, которые собирали через сервис деньги на нужды бойцов, участвующих в спецоперации. Блокировка затронула Кирилла Федрова, Романа Хорса из 715 Team, GRPZDC, Стаса «Ай как просто», Razvedos A и «Крупнокалиберный переполох».

Блогеры утверждают, что банить их начали исключительно за патриотическую деятельность. Некоторые из них провели расследование и пришли к выводу, что удалять аккаунты начали из-за стримера Hesus AVGN (Алексей Губанов), который переехал из России в США в 2021 году. Он якобы собрал группу людей, которая массово отправляет жалобы в Boosty и DonationAlerts на тех, кто собирает средства на помощь военным.

Сама площадка запрещает сборы на военные и смежные с ними нужды, требуя получать средства исключительно за контент. Попавшие под бан российские авторы отмечают, что ни одного из иностранных агентов или тех, кто переводил деньги Вооруженным силами Украины, блокировки не тронули. Например, фонды помощи украинским беженцам, которые на полученные деньги купили беспилотник для ВСУ.

К инициативе Отраковского присоединилась и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она заявила, что пообщалась с военкорами и блогерами и в ближайшее время также обратится в правоохранительные органы.