В России начали продаваться новые смартфоны Honor

Количество предзаказов Honor 200 оказалось на 20% выше, по сравнению со спросом на прошлогоднюю модель Honor 90, а спрос на Honor 200 Pro вырос на 14% в сравнении с Honor Magic6 Pro. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании МТС.

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Предзаказ Honor 200 и Honor 200 Pro длился 22 по 29 июля. Наибольший спрос на новинки был в Москве и области – 20% от всех предзаказов, Санкт-Петербурге (10%), Краснодаре (6%), Казани (5%) и Уфе (4%). Honor продается в РФ по цене от 50 тысяч рублей., а Honor 200 Pro – от 70 тысяч рублей.

Новинки оборудованы аккумуляторами 5200 мАч на основе кремния и углерода, которые обеспечивают большую емкость при компактных размерах и малой массе. Оба смартфона поддерживают быструю проводную зарядку 100 Вт, а Honor 200 Pro также предлагает быструю беспроводную зарядку 66 Вт. Процессоры Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 и Snapdragon 7 Gen 3 обеспечивают высокую производительность для игр, развлечений и ресурсоемких задач.