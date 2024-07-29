Назван лидер рынка смартфонов

Южнокорейская корпорация Samsung осталась лидером на глобальном рынке смартфонов во втором квартале 2024 года. Об этом сообщается в актуальном отчете компании Canalys.

Доля Samsung достигла 18 процентов. Вторым крупнейшим производителем смартфонов аналитики назвали американскую Apple, которая получила долю 16 процентов. Третью позицию сохранила китайская Xiaomi, завоевавшая 15 процентов рынка. Ниже расположились компании из Китая Vivo и Transsion.

По данным Canalys, рынок смартфонов продолжает расти уже третий квартал подряд. Поставки устройств выросли за год на 12 процентов, достигнув 288 миллионов единиц.

Менеджер по исследованиям в Canalys Эмбер Лю отметила, что положительный тренд на рынке связан с восстановлением спроса и появлением новых технологий — в первую очередь, сервисов генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Конкуренция на мировом рынке обостряется, так как китайские гиганты — Honor, Oppo и Vivo — сосредоточили свое внимание за пределами домашнего рынка.

В конце июля выяснилось, что самыми популярными смартфонами в России в первом полугодии 2024 года стали Redmi. В топ-5 по объему продаж в натуральном выражении, по данным «Марвел-Дистрибуции», также вошли Tecno, Realme, Infinix и Samsung.