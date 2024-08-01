Что такое папка AppData и где ее найти: инструкция
Папка AppData есть на каждом компьютере, работающем на Windows, но знают о ней разве что заядлые поклонники Minecraft, загружающие моды. Портал makeuseof.com рассказал, зачем нужна эта папка и где ее можно найти.
Что такое папка AppData
На Windows все программы по умолчанию устанавливаются в папку C:\ProgramFiles или ProgramFiles (x86). А в папке AppData эти программы хранят различные данные, созданные для пользователя. Временные файлы, кэш, сессии браузера, электронные письма, история посещений, и так далее, и тому подобное. Причем для каждого пользователя, зарегистрированного на ПК, создается отдельная папка AppData. Благодаря этому они могут менять настройки тех или иных приложений, не мешая друг другу.
В AppData находятся три суб-директории: Local, LocalLow и Roaming. Они содержат схожие файлы, но выполняют разные задачи.
- Local хранит данные пользователей, которые не синхронизируются с другими устройствами. Среди них — временные файлы, кэш и прочая информация, создаваемая приложениями.
- LocalLow работает примерно тем же образом, но хранит данные низкоуровневых программ: тех, что обладают ограниченным доступом к системным ресурсам из соображений безопасности. Например, браузеры в режиме инкогнито, почтовые клиенты, виртуальные машины или программы в режиме песочницы. Если такое приложение пострадает от взлома, то ущерб будет ограничен содержимым папки LocalLow.
- Roaming хранит синхронизируемые данные пользователей, вроде специфических параметров, конфигураций и опций персонализации.
Хотя все три папки имеют свою функцию, только разработчики программ решают, какие данные попадают в каждую из них. В результате вы можете найти часть файлов в Local, а другую — в Roaming. Однако этот нюанс обычно не влияет на функциональность приложений.
Как найти папку AppData в Windows
По умолчанию папка AppData скрыта, но этот параметр можно изменить в настройках Windows.
- Откройте «Проводник» сочетанием горячих клавиш Win +E.
- На Windows 11 нажмите «Вид» — «Показать» — «Скрытые элементы».
- Перейдите в директорию C:\Пользователи\[ваше имя пользователя]\AppData.