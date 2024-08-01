Что такое папка AppData и где ее найти: инструкция

Папка AppData есть на каждом компьютере, работающем на Windows, но знают о ней разве что заядлые поклонники Minecraft, загружающие моды. Портал makeuseof.com рассказал, зачем нужна эта папка и где ее можно найти.

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Что такое папка AppData

На Windows все программы по умолчанию устанавливаются в папку C:\ProgramFiles или ProgramFiles (x86). А в папке AppData эти программы хранят различные данные, созданные для пользователя. Временные файлы, кэш, сессии браузера, электронные письма, история посещений, и так далее, и тому подобное. Причем для каждого пользователя, зарегистрированного на ПК, создается отдельная папка AppData. Благодаря этому они могут менять настройки тех или иных приложений, не мешая друг другу.

В AppData находятся три суб-директории: Local, LocalLow и Roaming. Они содержат схожие файлы, но выполняют разные задачи.

Local хранит данные пользователей, которые не синхронизируются с другими устройствами. Среди них — временные файлы, кэш и прочая информация, создаваемая приложениями.

хранит данные пользователей, которые не синхронизируются с другими устройствами. Среди них — временные файлы, кэш и прочая информация, создаваемая приложениями. LocalLow работает примерно тем же образом, но хранит данные низкоуровневых программ: тех, что обладают ограниченным доступом к системным ресурсам из соображений безопасности. Например, браузеры в режиме инкогнито, почтовые клиенты, виртуальные машины или программы в режиме песочницы. Если такое приложение пострадает от взлома, то ущерб будет ограничен содержимым папки LocalLow.

работает примерно тем же образом, но хранит данные низкоуровневых программ: тех, что обладают ограниченным доступом к системным ресурсам из соображений безопасности. Например, браузеры в режиме инкогнито, почтовые клиенты, виртуальные машины или программы в режиме песочницы. Если такое приложение пострадает от взлома, то ущерб будет ограничен содержимым папки LocalLow. Roaming хранит синхронизируемые данные пользователей, вроде специфических параметров, конфигураций и опций персонализации.

Хотя все три папки имеют свою функцию, только разработчики программ решают, какие данные попадают в каждую из них. В результате вы можете найти часть файлов в Local, а другую — в Roaming. Однако этот нюанс обычно не влияет на функциональность приложений.

Как найти папку AppData в Windows

По умолчанию папка AppData скрыта, но этот параметр можно изменить в настройках Windows.