Космонавт Матвеев завершил работу в отряде космонавтов

Российский космонавт Денис Матвеев завершил работу в составе отряда космонавтов, но останется работать в «Роскосмосе». Об этом сообщается в Telegram-канале корпорации.

Отныне Матвеев будет заниматься подготовкой космонавтов. Причины перехода не разъясняются.

Денис Матвеев был зачислен в отряд космонавтов в 2010 году. С 18 марта по 29 сентября 2022 года выполнил один космический полет, четыре раза выходил в открытый космос, где провел суммарно 26 часов 8 минут.

В публикации отмечается, что «Роскосмос» и сотрудники Центра подготовки космонавтов благодарят Матвеева за многолетний труд и выражают уверенность, что он сможет применить свой опыт в качестве наставника.

5 июля в «Роскосмосе» рассказали о жестком отборе среди космонавтов для полета на Российскую орбитальную станцию (РОС), подготовка к созданию которой ведется в настоящий момент. График ее создания был утвержден 2 июля. Создание РОС позволит обеспечить непрерывное продолжение российской пилотируемой программы с учетом прекращения участия в проекте МКС.