«Алиса» научилась «петь» песни собакам

Виртуального помощника от «Яндекса» «Алису» наделили способностью включать песни собакам, когда они остаются дома одни, говорится в пресс-релизе компании.

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Плейлист составили на основе рекомендаций кинологов и зоопсихологов. Подчеркивается, что такая опция была придумана, «чтобы питомцы не скучали дома без людей». Компания отметила, что у собак вызывают положительные эмоции медленные композиции с протяжными нотами и небольшим числом одновременно звучащих инструментов. При этом сообщается, что питомцы могут начать нервничать из-за вокала на фоне. Для запуска альбома перед выходом из дома нужно сказать: «Алиса, включи "пёсни" для любимых песиков». В сообщении говорится, что долгоиграющий микс звучит почти 8 часов.

«Вместе с другими треками этого должно хватить до возвращения хозяев после рабочего дня», - заявили в компании.



В апреле «Яндекс» представил Алису нового поколения — на основе нейросети YandexGPT. С виртуальным ассистентом теперь можно общаться, как с вдумчивым собеседником. Алиса научилась объяснять сложные понятия и явления, предлагать идеи и удерживать контекст беседы.