«Хаббл» показал форму галактики NGC 3430

Телескоп Хаббл запечатлел удивительно подробное изображение спиральной галактики NGC 3430, благодаря которому астрономы могут лучше понять ее структуру и причины звездообразования.

© ESA/Hubble & NASA, C. Kilpatrick

Изображение космического телескопа Хаббл показывает очень красивую спиральную галактику NGC 3430, находящуюся на расстоянии 100 миллионов световых лет от Земли в созвездии Малого Льва.

Несколько других галактик, расположенных относительно близко к данной, остаются за кадром; одна из них находится настолько близко, что гравитационное взаимодействие приводит к формированию звезд в NGC 3430 — это видно в виде ярко-голубых пятен, расположенных рядом, но вне основной спиральной структуры галактики.

Этот прекрасный пример спиральной галактики обладает ярким ядром, от которого радиально расходится вереница рукавов. Темные пылевые полосы и яркие области звездообразования подчеркивают эти спиральные рукава.

Ярко выраженная форма NGC 3430 может быть одной из причин, по которой астроном Эдвин Хаббл использовал ее для разработки своей классификации галактик.

Эдвин Хаббл, в честь которого и назван космический телескоп, в 1926 году опубликовал статью, в которой изложил классификацию около четырехсот галактик по их внешнему виду. Здесь были спиральные, барные спиральные, линзовидные, эллиптические и неправильные.

Эта простая типология актуальна до сих пор. Сама NGC 3430 является спиральной галактикой без центрального бара с открытыми, ясно очерченными рукавами и сегодня классифицируется как галактика типа SAc. Открыл ее в 1785 году английский астроном Уильям Гершель.