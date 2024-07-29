В менеджере паролей Google Chrome устранили баг пропажи учетных данных

Google устранила в родном менеджере паролей Chrome неприятный баг, который приводил к временной пропаже сохранённых учётных данных. Пользователи не могли просмотреть свои пароли в течение более чем 18 часов.

Проблемы начались в середине прошлой недели: юзеры по всему миру, полагающиеся на функцию автозаполнения в Chrome Password Manager, не могли найти свои учётные данные.

Как отметили в Google, баг затронул приблизительно 2% от общего числа пользователей WIndows-версии Chrome, которые уже успели обновиться до последней версии браузера — Chrome 127.

Согласно жалобам на Reddit, после установки билда под номером 127.0.6533.73 все пароли просто пропали. Некоторые даже сообщали о постоянных запросах на сохранение уже занесённых раннее учётных данных.

«У меня есть несколько клиентов, у которых потерялись все пароли. При импортировании они сразу же исчезают. Очень печально», — писал один из раздосадованных пользователей.



Спустя несколько дней Google опубликовала посвящённый проблеме пост, в котором объяснила причину сбоя в работе менеджера паролей. Якобы всё это было связано с «изменением в поведении продукта». Соответствующий фикс вышел в конце прошлой недели.

«Затронутые багом пользователи не могли найти пароли во встроенном менеджере паролей. Возможность сохранять учётные данные сохранялась, однако просмотреть их было нельзя», — пишет Google.



Пользователям рекомендуют перезапустить браузер, чтобы фикс установился корректно.