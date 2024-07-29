AMD выпустила «лучший процессор для Copilot+ PC»

Компания AMD представила три новых мобильных процессора серии Ryzen AI 300: Ryzen AI 9 HX 365, Ryzen AI 9 370 и Ryzen AI 9 HX 375.

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Эти чипы сочетают в себе ядра Zen 5 и Zen 5c, графику RDNA 3.5 с 16 исполнительными блоками и мощные ИИ-движки XDNA 2, обеспечивающие до 55 TOPS.

Процессоры больше не классифицируются по показателю TDP. Вместо этого производители ноутбуков могут сами выбирать конфигурацию мощности в диапазоне от 15 до 54 Вт. Стандартным же показателем TDP для процессоров Ryzen AI 300 является 28 Вт.

Первый обзоры новой серии процессоров сосредоточены на ноутбуке Asus Zenbook S16. В нем используется 12-ядерный Ryzen AI 9 HX 370 с частотой до 5.1 ГГц и графикой Radeon 890M на базе RDNA 3.5.

Обозреватели отметили высокую производительность и энергоэффективность процессора, а также впечатляющую ИИ-производительность, значительно превосходящую конкурентов.

Тем не менее, прирост производительности встроенной графики по сравнению с предыдущим поколением оказался незначительным. В среднем, он составил около 12 %.

Новые процессоры уже доступны в продаже, а цены на ноутбуки с ними начинаются от $1399. Ожидается, что со временем появятся более доступные конфигурации.