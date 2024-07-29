В Монголии нашли новый вид динозавров

Новый вид птицеподобного динозавра, который, вероятно, был небольшим по размеру хищником, обнаружен в Монголии.

Об этом корреспонденту ТАСС сообщил монгольский академик, иностранный член-корреспондент Российской академии наук Ринченгийн Барсболд.

"Новый вид динозавров, найденный в Монголии, из семейства троодонтид - группы птицеподобных динозавров, был, вероятно, довольно мирным хищником небольшого размера. В чем был выигрыш его мало к чему способной стопы, трудно сказать. В любом случае троодонтид едва ли мог проявлять себя как агрессивный и хорошо вооруженный дромеозаврид (семейство в основном небольших хищных ящеротазовых динозавров - прим. ТАСС), - предположил профессор палеонтологии.



По его мнению, и коготь троодонтидов мало в чем был оружием.

Также, по информации академика, с самого начала названия семейства троодонтидов эта группа динозавров была малопонятной по морфологии, запутанной из-за недостаточной сохранности ее остатков.

"Состав группы был неопределенный, связи совсем неясные. Первые находки, очень неполные, изучались в Монголии из отложений верхнего мела, во второй его половине. Чаще сохранялись их стопы, они были специфичными. Монгольские находки небольших хищных динозавров велоцирапторов показали развитие на их стопе второго по счету "хищного" пальца с увеличенной когтевой фалангой, покрывавшегося роговым когтем, не сохраняющимся в ископаемом состоянии", - отметил Ринченгийн Барсболд.



Сравнения с другими динозаврами

Он напомнил, что этот хищный коготь стопы обнаружил впервые у трех видов дромеозаврид американский ученый Генри Осборн в нижнемеловых отложениях Северной Америки. Он первый обратил внимание на двух первых дромеозаврид, лежавших забытыми в коллекции - американского дромеозавра и монгольского велоцираптора с совершенно неизвестными строением стопы с хищным когтем, почти втрое увеличенным, направленной назад и вниз лобковой костью и с укрепленными тяжами хвостовыми позвонками в виде гибко-упорной конструкции.

"Это открытие повлияло на изучение динозавров, в особенности хищных. Монголия дала их многие образцы. И велоцираптор, один из "дерущихся динозавров", был не только в хорошей сохранности, но и показал на деле, как хищник применял свое вооружение: стопы со вторыми пальцами с хищными когтями", - отметил палеонтолог.



По его информации, это редчайший случай, когда удалось реально показать способы нападения и защиты хищного динозавра с подобным вооружением, полностью подтвердившим в ископаемом состоянии заключения Осборна. Монгольский ученый добавил, что говорить о динозаврах без сравнения с другими, в чем-то сходными, тем более очень неполными по сохранности, мало смысла.

"Мне пришлось отмечать лишь один, но немаловажный признак у велоцираптора и троодонтида любого вида - наличие хищного когтя второго пальца стопы. Отличие в том, что палец не великий, не больше, чем у соседнего обычного. Вероятно, и коготь был не таким большим, как у велоцираптора", - уточнил академик.



Предположения ученых

Он добавил, что остальные черты известны неполностью, указанных специальных признаков таза и хвоста, отличающих дромеозаврид, у троодонтид нет. Но этот признак воспринимают как указание на возможное родство обеих групп. Дромеозавриды достигали в длину почти три м, велоцирапторы - не более 1,7 м. Троодонтиды такой же длины.

Дромеозавриды занимают место, довольно близкое к птицам. По мнению многих исследователей, троодонтиды же пока следуют неподалеку от дромеозаврид. Насколько это верно - покажет будущее, когда будут найдены более полные находки их скелетов.

"Ныне кажется, что они сильно уступают дромеозавридам по числу особых черт, кроме пальца стопы с малоразвитым, вроде бы не дававшим преимущества хищным, но в реальности не хищным когтем. Троодонтиды не сильно освещают особенности эволюции хищных динозавров, представляя неяркие образцы, которых производит эволюция любых животных, не только динозавров. Хорошо бы, если бы троодонтиды опровергли такое предположение", - заключил член РАН.



Консультант фильма "Парк юрского периода"

Ринченгийн Барсболд - ученый с мировым именем, который более 60 лет посвятил палеонтологии и впервые в науке определил около 20 видов динозавров. Сын монгольского писателя и ученого, уроженца Республики Бурятия Бямбын Ринчена. Его имя академик дал одной из своих находок.

Как и отец, высшее образование Ринченгийн Барсболд получил в СССР, где в 1959 году окончил Московский геологоразведочный институт. Кандидатскую и докторскую диссертации ученый также защитил в Советском Союзе.

Был начальником монгольской части совместной монголо-советской палеонтологической экспедиции, которая с 1969 года проводила в Монголии самые обширные в истории Центральной Азии комплексные палеонтологические исследования. Благодаря им Монголия обладает уникальной коллекцией динозавров, которые отличаются большим разнообразием и наилучшей сохранностью в мире. В 1983 году Ринченгийн Барсболд выдвинул новую теорию о происхождении современных птиц от ящеров-тероподов.

В постсоветский период монгольского палеонтолога наградили российским орденом Почета. Ученый является членом Российской академии наук, а также возглавляет Азиатское общество изучения динозавров. Был консультантом в фильме "Парк Юрского периода" Стивена Спилберга.