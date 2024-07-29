Россия и Бразилия проведут экспедицию вокруг Антарктиды

Россия вместе с Бразилией готовит кругосветную научную экспедицию вокруг Антарктиды, сообщает РИА Новости.

Как заявил директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров, международная команда ученых из восьми стран БРИКС отправится в рейс на судне «Академик Трешников». Это произойдет предстоящей осенью.

Российское судно отправится к берегам Южной Америки в октябре. Экспедиция стартует в ноябре. Ученый назвал данный проект «большим», не исключив, что совместно с Бразилией получится организовать подобный проект в Арктике на ледостойкой платформе «Северный полюс».

Судно «Северный полюс» не имеет аналогов в мире. Его построили на Адмиралтейских верфях и спустили на воду в 2022 году. Оно стало для полярников одновременно транспортом, домом, научно-исследовательским центром и измерительным прибором – в корпус ЛСП вмонтированы датчики, которые помогают изучить ледовую обстановку.