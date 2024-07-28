На Солнце 28 июля произошло восемь вспышек

Ученые зарегистрировали восемь мощных вспышек класса М на Солнце 28 июля, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

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Первая вспышка (М7.9) произошла в 04:51 мск, а последняя (М1.7) - в 17:22 мск. Вспышки были зарегистрированы в разных группах пятен на Солнце.

Самую мощную вспышку, близкую к классу Х, ученые зафиксировали в 04:57 мск.

" <…> в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3766 (S07E10) зарегистрирована вспышка M9.9 продолжительностью 8 минут", - сообщает ИПГ.



Кроме того, после серии вспышек уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли поднялся до R2 (умеренно) по шкале из пяти показателей, где самый высокий уровень - R5 (экстремально). Согласно мониторингу космической погоды, четыре вспышки (М1.6, М9.9, М7.9, М7.8) сопровождались нарушением КВ-радиосвязи.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.