Продажи iPhone 15 оказались значительно ниже результатов предыдущих моделей

Исследование аналитиков Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) показало, что продажи последнего iPhone 15 значительно упали по сравнению с предыдущим iPhone 14. Якобы это стало неожиданностью для Apple, которая надеялась на успешные продажи нового устройства и его роль в развитии компании.

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Эксперты связывают снижение продаж с экономическими сложностями во всем мире и отсутствием существенных отличий между новым и предыдущим поколением смартфонов. Пользователи не видят причин для покупки более дорогих устройств и предпочитают более доступную старую версию. Кроме того, исследование показывает, что пользователи Android реже переходят на iPhone, что также является одной из причин падения продаж смартфонов Apple.

Несмотря на это, в России цена на iPhone 15 резко снизилась. Сообщается, что она упала на 40% и теперь составляет менее 75 тыс. руб. В некоторых магазинах iPhone 15 можно найти даже за 62 тыс. руб.

iPhone 15 – это базовая модель в актуальной линейке смартфонов Apple, которую представили осенью 2023 года. Гаджет оснащается OLED-экраном на 6,1 дюйма с вырезом Dynamic Island, производительным чипом Apple A16 Bionic, использовавшимся в iPhone 14 Pro, а также основной камерой на 48 МП и разъемом USB Type-C.

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