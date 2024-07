У червей-паразитов обнаружили касту солдат

Ученые Института океанографии Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего обнаружили, что колонии пресноводного паразита Haplorchis pumilio, способного заражать человека, могут производить касты особей-солдат подобно муравьям и термитам. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Ученые провели наблюдения за колониями паразитов внутри улиток Melanoides tuberculata в лабораторных условиях. Оказалось, что отдельные особи, неспособные к размножению, выполняют функцию солдат, защищая колонию от других паразитов, используя большой рот для уничтожения врагов. В это время другие черви участвовали в размножении и не проявляли агрессии.

Наличие солдат способствует экологическому доминированию Haplorchis pumilio. В Южной Калифорнии этот вид стал причиной 94 процентов всех случаев гибели среди различных видов трематод, что значительно снизило численность других видов.

Черви-солдаты не заражают людей, а существуют только внутри улиток. Для людей опасна другая стадия жизненного цикла паразита, однако их процветание в моллюсках повышает вероятность передачи человеку. Этот паразитический плоский червь вызывает расстройства желудочно-кишечного тракта и может привести к инсульту или сердечному приступу. Согласно рекомендациям FAD, полная термическая обработка или заморозка рыбы на неделю уничтожает трематод и предотвращает заражение.

Ученые отмечают, что, возможно, существуют и другие виды трематод с постоянными кастами солдат, и их исследование может быть важно для общественного здравоохранения.