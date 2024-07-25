Археологи раскрыли планировку жилищ древних охотников-собирателей

Древние охотники-собиратели строили организованные дома с выделенными зонами для хозяйственной деятельности. К такому выводу пришли ученые из университетов Йорка и Ньюкасла, изучив мезолитическую стоянку в Великобритании, сообщает argumenti.ru.

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Участок Стар Карр расположен в Северном Йоркшире. Там сохранились одни из древнейших в Великобритании человеческих жилищ и образцов архитектуры.

Изучение стоянки позволяет лучше понять жизнь и повседневный быт мезолитических сообществ. Новое исследование показало, что охотники-собиратели зонировали пространство в доме для различных домашних занятий.

Анализ отложений показал, что внутри домов производились разнообразные работы с деревом, останками животных, растениями, мясом и рыбой. Грязная работа, например, разделка мяса, проводилась в специально отведенном месте. «Чистые» задачи, такие как изготовление деревянных и костяных изделий, выполняли в другой зоне.

Считается, что охотники-собиратели вели кочевой образ жизни и много путешествовали в поисках пищи. Тем не менее, как показало исследование, они уделяли много внимания обустройству домов.

Одно из жилищ обладало конусообразной формой. Оно было построено из древесины, а крышей, вероятно, служил тростник или шкуры животных. Такие сооружения охотники-собиратели возводили на протяжении всего мезолита.

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