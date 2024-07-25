Самый тонкий iPhone в истории Apple получит всего одну камеру

Компания Apple оснастит предстоящий iPhone 17 Slim всего одной камерой и упрощенным процессором. Об этом в блоге Medium написал авторитетный аналитик Минг-Чи Куо.

© Газета.Ru

По словам Куо, на долю iPhone Plus приходится всего 5-10% поставок iPhone, в связи с чем Apple откажется от этой модели в пользу совершенно нового устройства с тонким корпусом.

Так, iPhone 17 Slim предложит 6,6-дюймовый дисплей с разрешением 1260x2740 пикселей, чип Apple A19, тогда как в iPhone 17 Pro будет установлен A19 Pro. Также он отмечает, что вырез Dynamic Island останется таким же, как в текущих моделях, а рамка устройства будет выполнена из титаново-алюминиевого сплава.

Среди прочего iPhone 17 Slim получит фирменный 5G-чип от Apple и всего одну основную камеру. Вероятно, Apple пойдет на такой шаг, чтобы смартфон действительно был тонким и стильным. Согласно источнику, iPhone 17 Slim, как следует из названия, будет рекордно тонким, как последний iPad Pro, который признан самым тонким планшетом в истории компании.