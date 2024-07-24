Первая женщина в открытом космосе

40 лет назад, 25 июля 1984 года впервые женщина-космонавт вышла в открытый космос. Светлана Евгеньевна Савицкая пробыла за пределами корабля свыше трех часов и тем самым навсегда вписала свое имя в историю мировой космонавтики и заново открыла путь в космос российским женщинам. Сегодня Рамблер расскажет историю Савицкой от школьной скамьи до встречи со Вселенной.

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Упорно за мечтой

Двенадцатилетняя Светлана со всей страной радовалась полету Юрия Гагарина. Когда в Москве проходила торжественная встреча первого космонавта, Савицкая вместе с одноклассниками сбежала из школы, чтобы увидеть человека, первым летавшим в космос. Но это событие не стало определяющим для Светланы — к полету Гагарина она отнеслась как к разовому событию. Лишь когда несколько месяцев спустя Герман Титов совершил суточный полет, девушке стало ясно, что космос скоро станет местом работы, сотрудничества и соперничества мировых держав. А раз так, то и ей обязательно найдется место на орбите. Так школьница Светлана решила в будущем стать космонавтом.

В те годы не существовало понятного пути в отряд космонавтов. У Светланы не было четкого понимания, как идти к цели, поэтому она начала прокачивать технические знания и физподготовку. Попасть в парашютный спорт, — первый этап на пути в авиацию, а значит и космонавтику, — удалось не с первого раза. В 16 лет Светлану отказались записывать на парашютизм без разряда по какому-нибудь виду спорта. Благодаря хорошей форме, девушка быстро получила в школе разряд по баскетболу и попала в парашютную группу ДОСААФ.

К концу школы Савицкая уже была мастером парашютного спорта. Выбор ВУЗа был очевиден — Московский Авиационный Институт, а параллельно с ним Калужское авиационное лётно-техническое училище на квалификацию «летчика-инструктора». В течение следующих лет Светлана освоила поршневые самолеты, состояла в сборной СССР по пилотажному спорту и ставила мировые рекорды в парашютных прыжках.

Но надо было двигаться дальше. Поработав над дипломом в ОКБ Микояна, Савицкая заинтересовалась реактивной авиацией. Уйдя после института в Центральный аэроклуб и отучившись на истребителях МиГ-15 и МиГ-17, Светлана начала проталкивать ДОСААФ идею о важности постановки новых женских мировых рекордов на реактивных самолетах. Сработал аргумент о том, что действующие рекорды принадлежат американцам. Возможность перехватить инициативу у стратегического противника открыла Савицкой путь к должности летчика-испытателя новейшего перехватчика МиГ-25. Все обещанные Родине рекорды скорости и высоты полета были ею поставлены.

Последний шаг без последней ступени

Должность летчика-испытателя была последним этапом перед зачислением в отряд космонавтов. Для мужчин. Для женщин это был тупик, так как к тому моменту советская космонавтика 17 лет не набирала девушек-космонавтов, отдавая предпочтение исключительно мужчинам. Полеты в космос считались очень трудной, физически сложной задачей. В отправке на орбиту женщин не было практического смысла. Савицкая это понимала и поначалу не пыталась подавать заявление — ей была известна печальная судьба первого женского отряда, распущенного за ненадобностью.

И тут опять помогли американцы. Просочилась информация, что в США готовят программу многоразовых космических челноков «Спейс шаттл», в экипаже которого будут присутствовать и женщины. Конечно же, в СССР сразу же решили ответить симметрично, начав подготовку женщин-космонавтов.

Узнав об этом, Савицкая решилась во что бы то ни стало попасть в новый отряд. Подруга Светланы помогла найти дверь, через которую можно было хотя бы заявить о себе. Это была дверь в приемную Валентина Петровича Глушко, знаменитого конструктора ракетной техники. Выслушав Савицкую по телефону, Глушко быстро согласился встретиться и после некоторых договоренностей принял решительную девушку в отряд летчиков-космонавтов.

Космос, это Светлана

Второй женщиной-космонавтом после Валентины Терешковой должна была стать Ирина Пронина. Светлана Савицкая выступала дублером, то есть при благоприятном стечении обстоятельств ей предстояло остаться и наблюдать за трехмесячным полетом подруги по отряду. Но незадолго до запуска Пронину исключили из экипажа, заменив мужчиной. Как выяснилось впоследствии, Пронина была отстранена по нелепым идеологическим причинам. Возможно, это и к лучшему, потому что полет прошел неудачно: корабль «Союз-Т8» не смог состыковаться со станцией «Салют-7» и через двое суток вернулся на Землю. Так злые языки не получили повода обвинять в неудачах женщину.

В 1982 году к Савицкой обратились «сверху» — требовалось срочно отправить в космос женщину, чтобы опередить американцев, у которых полет со смешанным экипажем уже стоял в плане.

19 августа 1982 года состоялся запуск корабля «Союз-Т7» с космонавтами Леонидом Поповым, Александром Серебровым и Светланой Савицкой. В программе полета была стыковка со станцией «Салют-7», краткосрочное пребывание на ней и обратный спуск на корабле «Союз-Т5». Полет прошел успешно, без трудностей и приключений. Так Светлана Савицкая стала второй женщиной-космонавтом спустя 19 лет после Валентины Терешковой, пробыв на орбите 7 суток.

Следующий полет с выходом в открытый космос ждал Савицкую через два года. В 1984 году стояла задача испытать сварочный аппарат для открытого космоса, который уже десять лет ждал своей очереди на орбиту. Задача выпала экипажу «Союз-Т12», запуск которого состоялся 17 июля 1984 года.

25 июля с борта станции «Салют-7» Светлана Савицкая и Владимир Джанибеков вышли в открытый космос для проведения испытаний сварки. Выход продолжался 3 часа 35 минут, за которые сварочный аппарат показал надежную работу. По воспоминаниям Джанибекова, Савицкая сильно замерзла в скафандре, так как обогрева в нём не предусмотрено, а система отвода тепла тела работала слишком хорошо. Отогревали космонавтку всем экипажем и горячим чаем.

Воспоминание о важном

В 1986 году Советский Союз планировал запуск корабля «Союз Т-15С» с полностью женским экипажем, в котором Светлане Савицкой выпала роль командира. Но из-за болезни космонавта Владимира Васютина на станции «Салют-7», а позже и прекращения работы самой станции полет «Союза Т-15С» отменили. Больше Савицкая в космос не летала и осенью 1993 года покинула отряд космонавтов в связи с достижением предельного возраста.

Светлана Савицкая получила степень кандидата технических наук и с 1993 года преподает в МАИ. С 1995 года занимала должность депутата в нескольких созывах Государственной Думы. В 2014 году Савицкая участвовала в церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи, подняв флаг России вместе с другими космонавтами.

Савицкая награждена множеством званий, медалей и орденов, в том числе двумя звездами Героя Советского Союза. Ее портрет установлен в московском Парке покорителей космоса. Но в небольшом городе Вязьма в Смоленской области стоит самый важный монумент в честь Светланы. Это самолет МиГ-17, тот самый борт, на котором Савицкая тренировалась управлению реактивными самолетами. Взмывающий в небо стремительный силуэт напоминает о том, как начинался долгий, изматывающий, полный преград, но пройденный до конца путь женщин в открытый космос.