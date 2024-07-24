ИИ улучшит утилизацию органических отходов

Искусственный интеллект (ИИ) может стать ключевым инструментом для повышения эффективности и экологичности переработки органических отходов. Ученые из Китая изучили применение различных алгоритмов машинного обучения для оптимизации процессов анаэробного сбраживания, компостирования и разведения насекомых.

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Результаты исследования показали, что ИИ способен точно прогнозировать результаты обработки отходов, оптимизировать параметры процессов и обеспечивать мониторинг в режиме реального времени. Например, модели машинного обучения могут прогнозировать производство биогаза, определять степень зрелости компоста и оптимизировать условия выращивания насекомых.

Применение ИИ в переработке отходов позволит сократить негативное воздействие на окружающую среду и повысить эффективность извлечения ресурсов. Однако для полного использования потенциала ИИ в этой области необходимо решить ряд задач, таких как улучшение интерпретируемости моделей и проведение практических инженерных испытаний.