Россияне стали чаще жаловаться на работу YouTube

Техподдержка «Ростелекома» констатирует рост количества жалоб от клиентов на качество функционирования американского видеохостинга YouTube в России. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу телекоммуникационной компании.

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Компания напомнила, что ранее ее служба технического мониторинга уже замечала ухудшение качества загрузки видео на YouTube, особенно в форматах высокой четкости. Кроме того, было отмечено повышение числа жалоб на общее качество работы видеохостинга.

В начале июля «Ростелеком» опубликовал на своем сайте предупреждение о возможных неполадках в работе YouTube на территории РФ в будущем. В компании сослались на наличие «технических проблем в работе оборудования, принадлежащего компании Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках». Данное оборудование применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Google, в основном видеохостинга YouTube.

«Интернет-ресурсы и площадки, которые своевременно заботятся об обновлении и увеличении мощности оборудования и ПО, работают стабильно», – заключили в компании.



YouTube – это американская онлайн-платформа для обмена видео, принадлежащая Google. Сервис был запущен 14 февраля 2005 года Стивом Ченом, Чадом Херли и Джаведом Каримом, тремя бывшими сотрудниками PayPal. Это второй по посещаемости веб-сайт в мире после Google Search . По состоянию на январь 2024 года у YouTube было более 2,7 млрд ежемесячных пользователей, которые в совокупности смотрят более одного миллиарда часов видео каждый день.