Хакеры слили документы поставщика IT-услуг Пентагона

Хакеры устроили утечку внутренних документов компании Leidos Holdings Inc., крупного поставщика IT-услуг для правительства США, пишут СМИ. Компания из Вирджинии, которая в основном обслуживает Министерство обороны, обнаружила, что утечка произошла в результате инцидента с участием стороннего поставщика, компании Diligent Corp.

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Leidos подтвердила, что доступ к документам был получен в результате взлома системы Diligent, которая использовалась для хранения информации. Несмотря на взлом, компания Leidos заявила, что ее сеть и конфиденциальные данные клиентов не пострадали.

Diligent в свою очередь объяснила произошедшее инцидентом 2022 года с участием ее дочерней компании Steele Compliance Solutions, который уже привел к принятию корректирующих мер и уведомлению клиентов в ноябре 2022 года.