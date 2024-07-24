Китай впервые испытал вакуумный двигатель для лунной ракеты

В Китае впервые испытали в «реальных» условиях жидкостный вакуумный ракетный двигатель для пилотируемой ступени ракеты-носителя «Чанчжэн-10», которая должна будет доставить китайских космонавтов на Луну. Как сообщает Global Times, установка проработала «тысячу секунд», продемонстрировав надежность и управляемость.

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Испытания состоялись в новом комплексе для высотных испытаний ракетных двигателей. Объект сдали в эксплуатацию в мае 2024 года. В публикации утверждается, что это крупнейший в Азии испытательный комплекс для всестороннего тестирования установок на различных высотах, в том числе и в вакууме — с давлением не выше 1 кПа или 0,0098 атм. Сам двигатель работал на кислороде и водороде. Характеристики, показанные им в ходе испытаний, удовлетворили конструкторов.

Отметим, что в мае 2024 года на другом комплексе испытали счетверенный двигатель YF-100K, который использует в качестве топлива керосин и кислород. Вместе с только что испытанной моделью они должны войти в состав «Чанчжэн-10». Согласно проекту, ракета сможет выводить до 70 тонн полезной нагрузки на околоземную орбиту и до 27 тонн — на лунную.

Первый испытательный полет «Чанчжэн-10» запланирован на 2027 год. Успешные тесты двигателей для нее позволяют надеяться, что китайским конструкторам удастся соблюсти заявленные сроки.