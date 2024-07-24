Владельцы iPhone не смогут пользоваться умным кольцом Samsung

Смарт-кольцо Samsung Galaxy Ring может работать с любым Android-смартфоном, а не только гаджетами Samsung, как предполагалось ранее. Об этом сообщает портал GizmoChina.

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Для работы кольца нужен любой смартфон на базе Android 11 и выше с объемом памяти не менее 1,5 ГБ. Блогер Брендон Ли подтвердил эту информацию, успешно подключив Galaxy Ring к Nothing Phone. Для подключения аксессуара нужно загрузить приложение Galaxy Wearable (Samsung Gear) из Google Play Store, а также программы Samsung Health и SmartThings.

Несмотря на совместимость с любыми смартфонами, часть функций, такие как Find My Ring, Energy Score, Wellness Tips и Galaxy AI, будут работать исключительно на гаджетах Samsung. Однако основные функции Galaxy Ring, включая отслеживание состояния здоровья и уведомления, будут доступны на других Android-смартфонах.

Причем пользователи iPhone пользоваться Galaxy Ring не смогут. Появится ли поддержка гаджетов Apple в будущем, пока не ясно. Информация о поддержке другими устройствами уже отображена на официальном сайте Samsung.