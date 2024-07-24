В соцсеть X добавили реалистичный пистолет

Разработчики X (Twitter) заменили эмодзи в виде водяного пистолета на изображение настоящего огнестрельного оружия. На это, как сообщает Telegram-канал «Лобушкин молнит», обратил внимание один из сотрудников компании.

Примечательно, что изображение изменилось только в десктопной веб-версии соцсети. На iOS и Android при выборе эмодзи-пистолета, согласно политике компаний Apple и Google, по-прежнему появляется картинка с игрушкой. С чем связано это изменение, не сообщается.

Сотрудник X отметил, что в качестве прототипа для эмодзи-пистолета был выбран Colt M1911.

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Telegram-канал «Лобушкин молнит» отмечает, что изображение настоящего пистолета было в соцсети присутствовало изначально. Однако оно было заменено на игрушку незадолго до продажи Twitter Илону Маску.

Twitter (X) – это американская социальная сеть. Является пятым по посещаемости сайтом в мире и одной из крупнейших социальных сетей с 550 млн пользователей ежемесячно.