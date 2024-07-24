Земля пережила два самых жарких дня в истории

Европейская служба по изменению климата назвала понедельник, 22 июля, самым жарким днем в истории наблюдений. Он побил рекорд, установленный всего днем ранее.

Наблюдения показали, что 21 июля средняя температура на планете составила 17,09 градусов Цельсия, 22 июля – 17,15 градусов. Предыдущий рекорд в 16,08 градусов был установлен в 2016 году.

Климатологи утверждают, что из-за антропогенного изменения климата сейчас на Земле так же тепло, как 125 тысяч лет назад. Повышение температур соответствует прогнозам, основанным на росте выбросов парниковых газов.

Регулярные записи о погоде в Европе стали вестись с 1940 года. Но ученые могут оперировать и более ранними данными. Так, в США и Великобритании соответствующие исследования ведутся с 1880-х годов. Исторический климат также можно восстановить по кольцам деревьев и ледяным кернам. Имеющиеся данные свидетельствуют, что 2023 год стал самым жарким за последние 120 тысяч лет, а в первые шесть месяцев 2024-го были превышены и эти значения.

Ученые заявили, что деятельность человека оказала непосредственное влияние на климат. Без этого фактора температурные рекорды не бились бы так часто, как это происходит в последние годы, сообщает The Associated Press.

Ранее ученые назвали регион с рекордным потеплением моря. Им оказалась Новая Зеландия.