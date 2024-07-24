В Египте найдены бронзовые монеты эпохи Птолемеев

38 бронзовых монет эпохи Птолемеев нашли археологи на севере Египта, передает РИА «Новости».

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В ходе раскопок в провинции Думьят были обнаружены 63 захоронения из саманного кирпича и несколько обычных захоронений. В погребениях находились, кроме монет, керамические сосуды, глиняные горшки, погребальные амулеты и статуэтки, сообщили в Министерстве туризма и древностей страны.

По мнению ученых, находки подтверждают, что в древности портовый город Думьят, расположенный у впадения Нила в Средиземное море, играл важную роль в средиземноморской торговле.

Ранее археологи раскопали 30 древнеегипетских гробниц, которые занимали целый холм в портовом городе Асуан на берегу Нила. Захоронения греко-римского периода позволят лучше понять, как была устроена жизнь в оживленном торговом порту в древности.