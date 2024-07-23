Apple может выпустить складные iPhone

Специалисты компании Apple работают над складными iPhone. Они могут быть представлены в 2026 году, пишет Reuters со ссылкой на источник.

Источник отметил, что устройство уже находится на стадии разработки, ему присвоено внутреннее кодовое название V68. Кроме того, компания уже обратилась к поставщикам в Азии за компонентами для новых гаджетов.

Предположительно, складные iPhone будут схожи с Samsung Galaxy Z Flip, которые впервые увидели свет в 2020 году, пояснили журналисты.

По данным агентства, выпуск гаджетов такого типа может ознаменовать собой крупнейшее обновление аппаратного дизайна для самого популярного продукта компании.

Напомним, что согласно отчету Counterpoint Research за май, мировой рынок складных смартфонов вырос на 49% в первом квартале по сравнению с годом ранее.