В крымском городище нашли предметы быта древних греков

Археологи и волонтеры Артезианской археологической экспедиции в Крыму обнаружили подтверждение более древнего происхождения античного городища Артезиан. Раньше считалось, что оно появилось в IV веке до н.э., но ученым удалось найти артефакты, датируемые VII-VI вв. до н. э., сообщает ТАСС.

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Городище Артезиан расположено в Ленинском районе Республики Крым. Оно представляет из себя крепость со сложной планировкой жилых кварталов разных времен и оборонительных сооружений. Городище — один из передовых форпостов в системе боспорских укреплений, которые оберегали жизненно важные центры Боспорского царства от кочевников, вторгавшихся в Крым со стороны Перекопского перешейка.

«Был обнаружен фрагмент кратера — древнего сосуда для смешивания вина с водой. Это атрибут чисто греческого образа жизни. Они были в дорожном комплекте у первых греческих поселенцев, которые они привозили с собой. Это самая ранняя античная находка на городище Артезиан, [она] относится к VII-VI вв. до н. э.», — поделился начальник археологической экспедиции, профессор кафедры истории древнего мира и средних веков Московского государственного педагогического университета Николай Винокуров.



С начала археологического сезона в этом году исследователи нашли монеты, созданные и в античные времена, и в средневековье. Они соответствуют всем этапам жизни городища.

На территории Артезиана ученые нашли мраморную голову. Она принадлежала статуе царя Фарнака в образе Зевса. Ей более 2 тысяч лет. Также специалисты обнаружили остатки храма Зевса Генарха.