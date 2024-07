Сразу четыре рекомендуемых к покупке смартфона подешевели в России

Редакция портала «Палач» составила подборку из четырех сильно обесценившихся, но рекомендуемых к покупке смартфонов.

© Marques Brownlee/Youtube

Открывает список Nothing Phone (1), который по многим параметрам лучше нового бюджетного Nothing Phone (2a). Смартфон предлагает оригинальный дизайн с подсветкой «Glyph-интерфейсом», OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, хорошую двойную камеру и чип Snapdragon 778G Plus. В России версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти можно купить от 24 тыс. руб.

За ним следует флагманский Samsung Galaxy S23 по цене от 48 тыс. руб., вышедший почти полтора года назад. За это время смартфон не растерял своей актуальности, ведь он оснащен мощным чипом Snapdragon 8s Gen 2 for Galaxy, качественным AMOLED-экраном с частотой 120 Гц, защитой от воды и пыли по стандарту IP68 и тройной камерой на 50, 10 и 12 Мп.

На третьем месте оказался iPhone 15, который при цене от 68 тыс. руб. предлагает современный дизайн, двойную камеру с главным датчиком на 48 Мп, защиту от воды и пыли по стандарту IP68 и поддержку магнитной беспроводной зарядки MagSafe. Единственный недостаток этой модели — экран с частотой всего 60 Гц.

Замыкает подборку Poco X6, оснащенный чипом Snapdragon 7s Gen 2, OLED-дисплеем с частотой 120 Гц, минимум 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ, основной камерой на 64 Мп и аккумулятором с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Этот смартфон можно купить минимум за 22 тыс. руб.