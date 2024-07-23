Ученые попробовали алкогольный напиток возрастом 2300 лет

Ученые из Стэнфордского университета вместе с коллегами из США и Китая обследовали древний могильник в провинции Шэньси и обнаружили в нем сосуд с остатками напитка. Эксперимент показал, что он все еще пригоден к употреблению.

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Могильник Яньцунь отнесли к концу периода Сражающихся царств – началу династии Цинь (300-206 годы до нашей эры). В одной из гробниц нашли восемь глиняных и бронзовых сосудов и бронзовое зеркало.

Один из бронзовых сосудов высотой 30,4 см и диаметром 21,6 см в самой широкой части был закупорен. Открыв крышку, ученые обнаружили внутри прозрачную жидкость без запаха. Они попробовали ее и ощутили металлический привкус.

Анализ показал, что жидкость представляла собой ферментированный алкогольный напиток. Его использовали как погребальное подношение. В составе выявили остатки просовых и бобовых растений, ферментированных зерен пшеницы и ячменя и зерен риса. Кроме того, сохранились остатки плесновых грибов и дрожжи, которые способствовали ферментации. По мнению ученых, изначально напиток напоминал хуанцзю, или «желтое вино», сообщает Fermentation.

Ранее в древнеримской гробнице нашли древнейшее жидкое вино. Ему около двух тысяч лет.