Google передумала избавляться от сторонних cookies в Chrome

В начале этой недели Google приняла решение отказаться от планов по оптимизации работы с cookies в браузере Chrome. Ранее корпорация утверждала, что избавит пользователей от сторонних «печенек», которые используются для отслеживания.

Как отметил Энтони Чавес, один из инициаторов, вместо старых планов Google добавит в интернет-обозреватель новый интерфейс, который поможет любителям Chrome «сделать осознанный выбор при просмотре веб-страниц и корректировать эти настройки в любое время».

«Мы обсуждаем все готовящиеся нововведения с регуляторами, а также планируем сотрудничать с отраслью по ходу имплементации», — пишет Чавес.



Интересно, что в апреле интернет-гигант в очередной раз отсрочил отключение сторонних cookie-файлов. Интересно, что в Apple Safari и Mozilla Firefox уже давно реализована эта функциональность.

На фоне недавнего коллективного иска, в котором Google обвиняли в тайном отслеживании водителей с инвалидностью, позиция «корпорации добра» в отношении сторонних cookies выглядит не очень здорово.

Джон Виландер из Apple, например, отмечает следующее: