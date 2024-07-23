Google передумала избавляться от сторонних cookies в Chrome
В начале этой недели Google приняла решение отказаться от планов по оптимизации работы с cookies в браузере Chrome. Ранее корпорация утверждала, что избавит пользователей от сторонних «печенек», которые используются для отслеживания.
Как отметил Энтони Чавес, один из инициаторов, вместо старых планов Google добавит в интернет-обозреватель новый интерфейс, который поможет любителям Chrome «сделать осознанный выбор при просмотре веб-страниц и корректировать эти настройки в любое время».
«Мы обсуждаем все готовящиеся нововведения с регуляторами, а также планируем сотрудничать с отраслью по ходу имплементации», — пишет Чавес.
Интересно, что в апреле интернет-гигант в очередной раз отсрочил отключение сторонних cookie-файлов. Интересно, что в Apple Safari и Mozilla Firefox уже давно реализована эта функциональность.
На фоне недавнего коллективного иска, в котором Google обвиняли в тайном отслеживании водителей с инвалидностью, позиция «корпорации добра» в отношении сторонних cookies выглядит не очень здорово.
Джон Виландер из Apple, например, отмечает следующее:
«Пользователю не сообщают заранее, в какие темы его заносит Chrome и какую информацию о его предпочтениях отправляет на сторону. Фактически браузер можно использовать для снятия цифровых отпечатков и последующей идентификации».