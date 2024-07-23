Раскрыты подробные характеристики дешевого iPhone SE 4

Авторитетный инсайдер Ice Universe опубликовал на своей странице в китайской соцсети Weibo подробные характеристики предстоящего iPhone SE 4.

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Согласно источнику, новинка получит компактный 6,06-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 60 Гц, новейший чип Apple A18 Bionic и 6 или 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5. В случае, если Apple оснастит смартфон всего 6 ГБ ОЗУ, вероятнее всего, он не будет поддерживать ИИ-систему Apple Intelligence.

Кроме того, iPhone SE четвертого поколения оснастят основной 48-мегапиксельной камерой, сканером Face ID вместо Touch ID, разъемом USB Type-C и корпусом с алюминиевой рамкой.

Предполагается, что смартфон поступит в продажу в следующем году по цене примерно от $499 до $549 (около 43,8 и 48,1 тыс. руб.).

Также инсайдер раскрыл характеристики линейки iPhone 17, выход которой тоже ожидается в 2025 году. Так, базовая модель сможет предложить LTPO OLED-экран с динамической частотой обновления до 120 Гц. Кроме того, iPhone 17 Pro станет первым смартфоном компании с 12 ГБ оперативной памяти и тремя камерами по 48 Мп. В линейку также войдет iPhone 17 Slim или Ultra, который получит флагманский и совершенно новый iPhone.