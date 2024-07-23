Профиль Дурова нашли в аналоге Tinder в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров зарегистрировался в TON Dating, блокчейн-сервисе для знакомств. Об этом сообщает Telegram-канал «Код Дурова».

В своем профиле Дуров указал, что ему 39 лет, его знак зодиака — весы, и он является основателем Telegram, TON и VK. Также он прикрепил к своей анкете три фотографии. На двух из них он запечатлен с обнаженным торсом и демонстрирует свою физическую форму. С какой целью Дуров зарегистрировался в сервисе для знакомств, не уточняется.

© Телеграм-канал «Код Дурова»

TON Dating заработал в июне 2024 года. В TON Dating женщины могут пользоваться сервисом бесплатно, в то время как мужчинам необходимо приобрести подписку для регистрации и использования платформы. Стоимость первого месяца составляет 2500 Telegram Stars (около 5,7 тыс. руб.). Вероятно, по этой причине основную аудиторию сервиса представляют девушки — мужчин в TON Dating всего 15%. Из-за этого администрация приложения даже пожаловалась на нехватку мужчин и объявила о предоставлении 40% скидки.

За первый месяц работы TON Dating привлек 570 тыс. пользователей, из которых модерацию прошли только 17 тыс.