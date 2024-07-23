Ученые из Лаборатории солнечной астрономии РАН предупредили, что в среду, 24 июля, на Земле ожидается магнитная буря класса G1 (слабая). Об этом сообщается на сайте лаборатории.

Ученые делят магнитные бури на пять классов: класс G1 означает слабую бурю, G2 - среднюю, G3 - сильную, G4 - очень сильную, а G5 - экстремально сильную бурю. Сильные магнитные возмущения могут влиять на работу спутниковых систем, включая GPS, временно снижая точность и надежность навигации.

По прогнозу Лаборатории солнечной астрономии, буря G1 ожидается в дневное время (до 18:00) 24 июля. Ее вероятность оценивается в 35 процентов. Ученые ожидают, что после 24 июля магнитосфера будет спокойной до 19 августа.

В мае ученые зафиксировали магнитную бурю уровня G5 - самую мощную за 20 лет. Через несколько дней после нее на Солнце произошла вспышка самого высокого класса - X - с баллом X8.8. Вспышка большей мощности в последний раз наблюдалось 6 сентября 2017 года.