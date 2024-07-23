Найден предок резиновых змей возрастом 34 миллиона лет
Международная команда ученых обнаружила останки четырех змей, свернутых в клубок в Вайоминге, США. Оказалось, что они принадлежат ранее неизвестному виду Hibernophis breithaupti, жившему около 34 миллионов лет назад в Северной Америке.
Вероятно, Hibernophis breithaupti является одним из предков современных удавов и питонов, а Северная Америка стала центром эволюции змей из семейства ложноногих, в том числе резиновых змей. Исследование опубликовано в журнале Zoological Journal of the Linnean Society.
Недавно международная команда ученых обнаружила необычные окаменелости четырех змей в Вайоминге, США. Они были свернуты в клубок и находились в групповой зимней спячке. Исследователи установили, что змеи относятся к ранее неизвестному виду Hibernophis breithaupti, жившему около 34 миллиона лет назад в Северной Америке. Останки рептилий были найдены целыми, а кости находились в правильном порядке.
По словам ученых, Hibernophis breithaupti представляет собой предка современных удавов и питонов. Вероятно, северные и близкие к центру районы Северной Америки были ключевым центром развития и эволюции змей из семейства ложноногих.
«Современные змеи известны тем, что собираются тысячами для зимовки в логовах и норах. Они делают это, чтобы сохранить тепло за счет эффекта, создаваемого клубком зимующих животных. Интересно наблюдать возможные свидетельства такого социального поведения или зимней спячки, датируемые 34 миллионами лет», — рассказал Майкл Колдуэлл, руководитель исследования из Университета Альберты, Канада.