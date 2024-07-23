Найден предок резиновых змей возрастом 34 миллиона лет

Международная команда ученых обнаружила останки четырех змей, свернутых в клубок в Вайоминге, США. Оказалось, что они принадлежат ранее неизвестному виду Hibernophis breithaupti, жившему около 34 миллионов лет назад в Северной Америке.

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Вероятно, Hibernophis breithaupti является одним из предков современных удавов и питонов, а Северная Америка стала центром эволюции змей из семейства ложноногих, в том числе резиновых змей. Исследование опубликовано в журнале Zoological Journal of the Linnean Society.

Недавно международная команда ученых обнаружила необычные окаменелости четырех змей в Вайоминге, США. Они были свернуты в клубок и находились в групповой зимней спячке. Исследователи установили, что змеи относятся к ранее неизвестному виду Hibernophis breithaupti, жившему около 34 миллиона лет назад в Северной Америке. Останки рептилий были найдены целыми, а кости находились в правильном порядке.

По словам ученых, Hibernophis breithaupti представляет собой предка современных удавов и питонов. Вероятно, северные и близкие к центру районы Северной Америки были ключевым центром развития и эволюции змей из семейства ложноногих.