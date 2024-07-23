Блогер протестировал смартфон Xiaomi Redmi A3X за 6300 рублей

Эксперт YouTube-канала Quke.ru рассказал подробнее о новом ультрабюджетнике Xiaomi Redmi A3X.

Xiaomi Redmi A3X — бюджетная модель. Поэтому на экране у неё нет защитной плёнки, в комплекте нет чехла. Однако есть зарядка на 10 Вт и кабель.

Динамик у смартфона всего один. При этом влагозащита и NFC отсутствуют. Дисплей с диагональю 6,7 дюйма, разрешением HD и частотой обновления 90 Гц. Отзывчивость у экрана более-менее нормальная.

Работает новинка на процессоре Unisoc Tiger T603. В AnTuTu он набирает всего 150 тысяч баллов. Оперативной памяти у Redmi A3X всего 3 ГБ.

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

Ёмкость аккумулятора у A3X — 5000 мА*ч. Заряжается при этом смартфон больше 5 часов. Но хватать вам его будет на 2−3 дня.

Основная камера у Redmi A3X на 8 МП, селфи — на 5 МП. Конечно, эти модули максимально простые.

Вывод

Xiaomi Redmi A3X — это очень простой смартфон, в котором экономили на всём, кроме внешнего вида. За свои деньги он вполне может выполнять самые базовые задачи типа звонков, SMS и пр. Однако всё же лучше за ту же сумму посмотреть на устройства от Infinix и Tecno.