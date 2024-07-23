В России представили новые смартфоны Honor

В России открылся предзаказ на новые смартфоны Honor 200 и Honor 200 Pro, оснащенные функцией портретной съемки на основе технологий искусственного интеллекта. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании МТС.

© Honor

Цена Honor 200 начинается от 50 тыс. руб. за версию с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища. Модель Honor 200 Pro будет стоить 70 тыс. руб. за вариант с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ внутренней памяти. Кроме того, на оба устройства действует программа беспроцентной рассрочки на год.

Накануне старта предзаказа МТС представила HONOR 200 и 200 Pro в своем флагманском магазине в Москве, где посетители имели возможность тестировать устройства и знакомиться с их ключевыми особенностями.

Samsung хочет выпустить самый тонкий в мире складной смартфон

По словам генерального директора розничной сети МТС Андрея Губанова, компания замечает высокий интерес к смартфонам в высоком ценовом сегменте. За первое полугодие 2023 года в России было продано 1,8 млн устройств, стоимость которых превышает 50 тыс. руб., что на 20% выше, чем годом ранее. Основным фактором роста сегмента являются китайские бренды, которые активно увеличивают свое присутствие в этой категории.