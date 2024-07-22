Дуров сообщил о новом рекорде Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что сервис достиг отметки в 950 миллионов активных пользователей за месяц. Об этом Дуров написал в своем Telegram-канале.

Дуров также добавил, что еще весной число одновременных пользователей составляло 900 миллионов. По его словам, сейчас мессенджер движется к отметке в один миллиард.

Дуров анонсировал масштабное обновление Telegram

«Telegram достиг 950 миллионов активных пользователей в месяц — по сравнению с 900 миллионами весной. На пути к одному миллиарду!» — написал он.



Ранее Дуров заявил, что с новым обновлением Telegram станет отображать информацию о месяце и стране регистрации публичных аккаунтов.