Ученые призвали создать этический кодекс для разработки биогибридных роботов

Американские и европейские исследователи призвали международное научное сообщество совместно разработать этический кодекс, который бы регулировал процесс разработки различных роботов и автономных устройств, сочетающих в себе электронные и биологические компоненты. Письмо ученых было опубликовано в научном журнале PNAS, сообщила пресс-служба Саутгемптоновского университета.

"В отличие от эмбриональных стволовых клеток или искусственного интеллекта, технологии создания биогибридных роботов пока не привлекают внимания СМИ, общества и политиков, хотя их влияние на жизнь человечества может в будущем стать очень существенным. Нам хочется, чтобы мировая публика была широко вовлечена в дискуссии об этических вопросах подобных исследований", - заявил доцент Саутгемптоновского университета Мэтт Райан, чьи слова передает пресс-служба вуза.



Как отмечают Райан и его коллеги, за последнее десятилетие ученые создали большое число гибридных роботов, которые сочетают в себе различные живые ткани и электронные компоненты. В частности, ученые научились использовать мышцы в качестве движущих механизмов роботов, а также приспособили нервные клетки для использования в качестве сенсоров и управляющих систем этих машин.

Авторы письма обратили внимание на то, что лишь в пяти исследованиях из более 1,5 тыс. научных публикаций, посвященных созданию биогибридных роботов, были явным или косвенным образом рассмотрены этические аспекты и возможные последствия создания и внедрения в жизнь подобных технологий. Это не характерно для других относительно новых и потенциально "острых" тем научных изысканий, в том числе для различных биомедицинских исследований и разработки новых типов нейросетей.

По этой причине Райан и его коллеги призвали международное научное сообщество разработать этический кодекс, который бы учитывал все аспекты влияния гибридных роботов на жизнь и экономическое благополучие человека, а также на состояние экосистем и окружающей среды. Для подготовки этого кодекса ученые предложили разработать и обсудить серию умственных экспериментов, в рамках которых различные типы биогибридных роботов будут использоваться для решения широкого перечня задач.

Эти дискуссии, как надеются исследователи, помогут ученым, представителям общественности и профильным регулирующим органам власти выработать набор принципов, который максимально снизит морально-этические и прочие риски, связанные с разработкой биогибридных роботов, и при этом минимально повлияет на темпы научного прогресса.