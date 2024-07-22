Найден новый способ борьбы с комарами

Ученые соединили скрещенное потомство двух видов комаров с самками Aedes aegypti и получили новую популяцию, 10% которой не способно к размножению. Генетически эти комары были самцами, однако они экспрессировали и мужские, и женские гены, что привело к образованию смешанных внешних признаков. Понимание работы генов комаров позволит разработать альтернативу инсектицидам и терапию против лихорадок. Исследование опубликовано в журнале Communications Biology.

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Инсектициды — это химические вещества, применяемые для борьбы с насекомыми. Раньше они считались одними из самых эффективных средств для устранения комаров и других вредителей. Однако сегодня инсектициды становятся менее эффективными и вредят окружающей среде.

Ученые решили найти альтернативу инсектицидам. Они исходили из того, что человека кусают только комары женского пола. Исследователи скрестили Aedes aegypti — комара, переносящего лихорадку денге и другие заболевания — и его родственника Aedes mascarensis, обитающего в Индийском океане. Затем ученые скрестили получившееся потомство с самками Aedes aegypti. 10% новых особей было не способно к размножению.

Оказалось, что у этих 10% появились аномалии в механизмах определения пола. Генетически новые комары были самцами, но экспрессировались и мужские, и женские гены. Это привело к образованию смешанных внешних признаков.

«Мы обнаружили, что морфологические аномалии начинаются на стадии куколки во время развития, а у взрослых особей в наиболее тяжелых случаях у одной особи есть и семенники, и яичники, что очень необычно для этих видов. Теперь мы хотим понять, что вызывает эти отклонения», — рассказал Игорь Шарахов, соавтор исследования из Технологического университета Вирджинии и Томского государственного университета.



По словам авторов, понимание работы генов у комаров позволит разработать новые стратегии для борьбы с насекомыми: например, создать популяции комаров, состоящие исключительно из самцов. Полученные результаты важны для создания терапии против лихорадок Зика и денге.