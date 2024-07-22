Раскрыта стоимость всех моделей iPhone 17

Известный инсайдер Ice Universe раскрыл детали о технических характеристиках грядущей линейки iPhone 17, которая должна появиться в 2025 году. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Все модели будут оснащены экранами с повышенной кадровой частотой, однако количество камер останется без изменений. Модели Pro получат 12 ГБ оперативной памяти, в то время как младшие версии останутся с 8 ГБ ОЗУ.

Самой запоминающейся новинкой станет iPhone 17 Slim, который получит экран диагональю 6,65 дюйма, базовую систему на чипе (SoC) A19 и 8 ГБ ОЗУ. Несмотря на это, его ценник будет составлять не менее $1300. Данное ценообразование является необычным, поскольку в том же году Apple представит более продвинутый iPhone 17 Pro Max по более низкой цене.

Кроме того, в линейку войдет и iPhone SE 4, который будет оснащен 6,1-дюймовым экраном с частотой 60 Гц, процессором Apple A18, одной камерой с разрешением 48 МП и 6 или 8 ГБ оперативной памяти. Его цена будет варьироваться от $500 до $550.

Ice Universe известен знанием рынка и своими точными прогнозами. Ранее он был первым, кто рассказал о тренде на смартфоны с экранами-водопадами, о «челке» в iPhone X, новом дизайне iPhone 14 и о 200-мегапиксельном датчике изображения Samsung.