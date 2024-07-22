Дно океана может вырабатывать кислород

Международная команда ученых обнаружила кислород на глубине 4 километров в зоне Кларион-Клиппертон в северо-восточной части Тихого океана. Вероятно, подводные залежи металлов вырабатывают небольшой ток, который расщепляет воду на водород и кислород. Исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience.

© Franz Geiger/Northwestern University

Сегодня горнодобывающие компании развивают глубоководную добычу полезных ископаемых. Некоторые крупные фирмы планируют добычу металлов с морского дна на глубине 3–6 километров, поэтому ученые стараются как можно быстрее оценить последствия этих действий.

Международная команда ученых исследовала морское дно в зоне Кларион-Клиппертон в северо-восточной части Тихого океана — гористой местности, протянувшийся по морскому дну на глубине почти 4 километра. Во время наблюдения за местностью исследователи обнаружили кислород.

«Когда мы впервые получили эти данные, то подумали, что датчики неисправны. Все исследования, когда-либо проводившиеся в морских глубинах, показывали, что кислород потребляется, а не вырабатывается. Мы возвращались домой и перекалибровывали датчики, но в течение 10 лет эти странные показатели содержания кислорода продолжали появляться», — рассказал Эндрю Свитман, соавтор исследования из Шотландской ассоциации морских наук, Великобритания.



Чтобы подтвердить свою находку, ученые исследовали морское дно с помощью резервного оборудования. Они получили тот же результат. Вероятно, кислород существует в глубоководье за счет полиметаллических конкреций — естественных залежей полезных ископаемых на дне океана. Они вырабатывают достаточно электроэнергии для выработки кислорода. Для расщепления морской воды достаточно всего 1,5 вольта — столько же, сколько имеется у обычной батарейки АА. На поверхности отдельных материалов на морском дне ученые зафиксировали напряжение до 0,95 вольта. Однако напряжение может усиливаться, если несколько конкреций расположены рядом. По словам авторов, так была обнаружена естественная «геобатарея» — основа для появления кислорода.

Электрический ток от конкреций разделяет молекулы воды на отдельные атомы водорода и кислорода. Водород, будучи более легким, поднимается наверх, а тяжелый кислород остается у морского дна и поддерживает жизнь аэробных морских организмов, живущих в полной темноте.

Ученые подчеркнули, что горнодобывающей промышленности следует учитывать это открытие, прежде чем организовывать добычу ископаемых на глубине. По словам авторов, общей массы полиметаллических конкреций в одной только зоне Кларион-Клиппертон достаточно, чтобы удовлетворить мировой спрос на энергию на десятилетия, однако не стоит забывать про разнообразную фауну океанского дна, иногда более богатую, чем в тропических лесах.