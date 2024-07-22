Названа причина сбоя Windows по всему миру

Причиной сбоя работы техники на базе Windows по всему миру названо соглашение Microsoft с Еврокомиссией (ЕК), в рамках которого компания предоставила создателям защитного программного обеспечения (ПО) доступ к операционной системе (ОС), пишет газета Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на слова представителя фирмы.

«Фирма не может законно оградить свою операционную систему так же, как это сделала Apple», — пояснили представители компании, указав, что всему причиной соглашение с ЕК, заключенное после жалобы.



Как указано в материале, в 2009 году Microsoft согласилась предоставить разработчикам защитного ПО такой же уровень доступа к Windows, как и у компании.

Глобальный сбой в работе Windows произошел 19 июля. Он затруднил работу банкинга, авиаперевозок и СМИ. Позже стало известно, что сбой в работе Microsoft затронул 8,5 миллиона компьютеров.