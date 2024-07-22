Самцы слонов могут говорить другим слонам «пойдем»

Группа исследователей обнаружила, что самцы слонов с помощью инфразвуковых сигналов могут сообщать другим самцам о том, что пора идти дальше. Делают это самые социально интегрированные и доминирующие самцы слонов в сплоченных социальных группах. Раньше ученые считали, что подобное поведение свойственно только самкам этих животных. Работа опубликована в журнале PeerJ.

Самцы слонов не такие социально сплоченные, как самки. Ранее ученые фиксировали, что последние могли сообщать другим членам стада, что пора идти дальше, с помощью инфразвука. Теперь исследователям удалось доказать, что самцы тоже практикуют такое поведение.

Впервые призыв идти дальше у самцов слонов ученые записали в 2004 году у водопоя Муташа, который расположен в национальном парке Этоша, Намибия. С 2005 по 2017 год специалисты собирали данные у водопоя, используя микрофоны и видеокамеры, чтобы зафиксировать инфразвук — звуковые волны, которые ниже тех, которые способны воспринимать люди. Они находятся в диапазоне ниже 20 Гц. С помощью инфразвука общаются киты и слоны.

Ученые проанализировали видео- и аудиозаписи, чтобы понять, какие слоны производят эти звуки и как реагируют другие представители вида. Оказалось, что самцы слонов часто используют инфразвуковой рев, чтобы сообщить другим членам группы, что нужно идти дальше. Исследователи предполагают, что такое поведение самцы слонов перенимают у самок в молодости.

И у самок, и у самцов после призыва другая особь тоже издает гул. Так голос подает все стадо, причем следующий слон откликается только после того, как предыдущий призыв почти заканчивается.

Ранее ученые обнаружили, что слоны называют друг друга по именам — определенным комбинациям звуков, которые используют, чтобы идентифицировать каждую особь.

«В нашей статье мы показываем, что слоны используют глаголы в значении сигнала “пошли”. Если они применяют комбинации существительное-глагол вместе, то это уже синтаксис. Это уже язык», — рассказала Кейтлин О'Коннелл-Родвелл из Стэнфордского университета.



Ученые также обнаружили, что чаще всего призыв «пойдем» издавали доминирующие в группе слоны. Они выступают наставниками для более молодых представителей. Охота на них может разрушить социальную сплоченность и структуру животных.