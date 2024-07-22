Сбер запустил нового цифрового аватара
Сбер запустил новый цифровой аватар – Куся, сообщает пресс-служба банка.
Куся в режиме реального времени умеет брать предметы, двигать хвостом и реагировать на разные эмоциональные ситуации.
Движения аватара сделали еще более реалистичными и пластичными.
«Многие люди знают Кусю по моей страничке в ВК. Теперь она обрела цифровой облик, и мы сможем с ней болтать в новой реальности, чему я очень рад», — рассказал цифровой амбассадор Сбера СберКот.
Теперь СберКот и Куся смогут вести диалог и взаимодействовать друг с другом.