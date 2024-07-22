В России заявили о замалчивании Boeing проблем со Starliner

Компания Boeing может скрывать реальные проблемы с кораблем Starliner, пристыкованным к Международной космической станции (МКС). Об этом РИА Новости заявил ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) Натан Эйсмонт.

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Эксперт обратил внимание на то, что первая пилотируемая миссия Starliner к МКС должна была продлиться около двух недель, однако НАСА и Boeing неоднократно откладывали возвращение корабля на Землю. По его мнению, происходящее напоминает ситуацию вокруг самолетов 737 MAX, в производстве которых выявлены нарушения. Эйсмонт допускает, что Boeing замалчивает проблемы со Starliner из-за угрозы репутационных потерь.

«Во всяком случае, время, когда можно ожидать, что как-то там удастся разобраться, оно явно прошло… Здесь риски настолько велики, что вряд ли те, кто принимает решение, допустят [возвращение американских астронавтов на Землю на корабле Starliner]», — сказал эксперт.



В июне руководитель программы коммерческих пилотируемых полетов американского космического агентства Стив Стич заявил, что НАСА и компания Boeing вновь приняли решение отложить возвращение на Землю космического корабля Starliner.

5 июня с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида стартовала ракета Atlas V с пилотируемым кораблем Starliner, на борту которого впервые находился экипаж — астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс.