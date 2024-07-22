Создан новый материал по образцу кожи дельфина

Ученые из Института технологий и инженерии материалов Нинбо (NIMTE) представили модель винта, способную значительно снизить расход топлива и выбросы вредных веществ на грузовых судах. Он покрыт материалом, имитирующим кожу дельфина.

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Ученые уже более ста лет изучают дельфинов как «модель» для создания быстрых и маневренных плавсредств. Известно, что эти морские млекопитающие способны легко развивать большую скорость и подпрыгивать в воздух.

Долгое время оставалось неизвестным, как дельфины смогли стать такими хорошими пловцами – им приходится преодолевать большое сопротивление воды, а мускулы у них не настолько сильные. Дальнейшие исследования показали, что секрет заключается в особом строении кожи.

Кожа дельфина обладает гибкой микроструктурой и выделяет слизь, благодаря чему почти не создает трения. Вода просто скользит по ее поверхности в так называемом ламинарном потоке.

Ученые NIMTE решили применить этот принцип к корабельным винтам. Они создали покрытие из гибких материалов с микроструктурой толщиной 0,1-0,2 мм. Покрытие намного примитивнее настоящей кожи дельфина. Тем не менее, оно помогло существенно снизить трение.

Изобретение испытали на корабле-перевозчике сырой нефти водоизмещением 300 тысяч тонн. В ходе тестовых рейсов, которые продолжались более 200 дней и охватили более 35 тысяч морских миль, судно сократило расход топлива на 2%. Использование такого винта позволило бы сократить выбросы углекислого газа более чем на 900 тонн в год.

Ранее китайские ученые создали утепляющий материал по образцу шкуры белого медведя. Его структура состоит из пористого полимерного аэрогелевого волокна, заключенного в тонкий эластичный слой резины.