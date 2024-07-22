Устройства Samsung Galaxy получат патч для опасной уязвимости

Samsung предупредила владельцев устройств серии Galaxy о готовящемся патче для опасной уязвимости, известной под идентификатором CVE-2024-32896. Ожидается, что пользователи получат заплатки в августе.

В прошлом месяце о критической бреши сообщила Google, тогда считалось, что она затрагивает только смартфоны Pixel.

Как правило, на устранение дыр разработчикам даются три месяца, что при текущем раскладе могло вылиться в ожидание выхода Android 15 для некоторых смартфонов.

Однако Samsung решила действовать проактивно: как сообщает издание Forbes, владельцы девайсов линейки Galaxy смогут получить патч уже в августе, что, само собой, снизит риски эксплуатации CVE-2024-32896.

Разработчики также уточнили, что конкретная дата получения апдейта может варьироваться в зависимости от провайдера и модели устройства, однако ранние заплатки должны получить все владельцы Galaxy.

CVE-2024-32896 является довольно серьёзной уязвимостью, о чём свидетельствует директива властей США, обязывающая госслужащих обновить свои мобильные устройства или перестать их использовать.

Напомним, на прошлой неделе мы писали, что в One UI 6.1.1 добавили дополнительную защиту Samsung Galaxy от взлома. В то же время в Android-версию Firefox добавили расширенную поддержку ключей доступа.