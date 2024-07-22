В Шри-Ланке заработает Starlink

Глобальная спутниковая система связи Starlink будет запущена в Шри-Ланке в августе в присутствии Илона Маска.

Об этом сообщает газета Daily Mirror со ссылкой на правительственный источник.

"Шри-Ланка запустит интернет-услуги Starlink в августе, и для участия в этом событии в страну прибудет Илон Маск. До конца июля будут разработаны базовые правила для лицензирования Starlink, после чего потребуется три недели для введения спутниковой инфраструктуры в эксплуатацию", - приводит издание cлова генерального директора Управления по регулированию телекоммуникаций Шри-Ланки Мадушанка Диссанаяке.



Ранее президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе встретился в Индонезии с Маском, чтобы обсудить вопросы запуска работы Starlink.

Starlink - проект глобальной спутниковой системы связи. Его разработала компания SpaceX, основанная в 2002 году Маском. Система Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей по всему миру за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов весом до 500 кг.